Журналистка «Новой газеты» Костюченко считает, что ее пытались отравить в Германии осенью 2022 года

Журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко считает, что ее пытались отравить осенью 2022 года, когда она приехала в Германию после командировки на Украину. Она рассказала о характерных симптомах. По ее словам, правоохранительные органы ФРГ возбудили по факту отравления уголовное дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Костюченко в 2011 году

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Елена Костюченко в 2011 году

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

«Я проснулась от боли в животе. Она была странной — очень сильной, но не резкой, ее как будто включали и выключали. Я попыталась сесть и легла обратно. Голова кружилась так, что комната, казалось, вращается. Симптомы менялись. Живот болел не так сильно, голова кружилась меньше. Сил не было совсем. Начало опухать лицо. Затем появились отеки на пальцах рук. Я с трудом сняла кольца и больше не смогла надеть. Пальцы напоминали сосиски. Начали отекать стопы. Отеки становились все больше, линия подбородка исчезла, мое лицо не было моим лицом»,— отметила госпожа Костюченко, опубликовавшая текст о случившемся на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Елена Костюченко рассказала, что спустя два месяца после появления симптомов отравления она прошла реабилитацию в берлинской клинике «Шарите». «Врачи, консультирующие издание The Insider и Bellingcat (внесены Минюстом РФ в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций), сообщили, что наиболее вероятное объяснение того, что случилось со мной, — отравление хлорорганическим соединением»,— рассказала журналистка. По ее словам, изначально берлинская полиция возбудила по факту случившегося с ней дело по статье «покушение на убийство», однако в мае 2023 года оно было прекращено. В конце июля расследование возобновили после того, как Елена Костюченко передала силовикам дополнительную информацию от медиков.

В мае текущего года сообщалось, что полиция Германии начала расследование из-за предполагаемого отравления в Германии российской правозащитницы Наталии Арно (Будаевой) и журналистки Ирины Баблоян. По их словам, отравление, предположительно, могло произойти в апреле, когда они участвовали в конференции памяти адвоката Юрия Шмидта в Берлине.

Елена Костюченко работает в «Новой газете» с 2005 года. Она получила известность благодаря материалам об уголовных делах против представителей ЛГБТ-сообщества, массовом убийстве в станице Кущевской и деле Pussy Riot. После начала военной операции РФ на Украине она покинула Россию. В «Новой газете» в 2022–2023 годах она опубликовала несколько материалов о жизни украинских городов в условиях военного конфликта.

Александр Кислов