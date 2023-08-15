Суд запретил Credit Suisse и UBS распоряжаться акциями российских «дочек»

Арбитражный суд Москвы запретил швейцарским банкам Credit Suisse и UBS распоряжаться долями и акциями в своих российских дочерних структурах. Решение принято по иску российского банка «Зенит» к швейцарским финорганизациям.

В решении от 11 августа 2023 года, на которое обратил внимание «Интерфакс», столичный арбитражный суд в качестве обеспечительной меры по иску «Зенита» запретил Credit Suisse AG распоряжаться акциями в АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» и ООО «Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)». Швейцарскому банку UBS AG как правопреемнику Credit Suisse AG суд запретил распоряжаться долями в дочернем ООО «Ю Би Эс Банк». В определении суда отмечается, что «Зенит» видит риск прекращения деятельности банков на территории России.

При этом требование «Зенита» об аресте российских средств банков на $13,6 млн было отклонено, так как истец не смог обосновать суду необходимость применения данной меры.

В своем иске «Зенит» просит признать Credit Suisse AG банкротом из-за неисполнением кредитным учреждением своих обязательств. Поводом для подачи заявления стала задолженность Credit Suisse перед «Зенитом» в размере $13,6 млн, следующее заседание по делу назначено на 14 сентября. В октябре 2021 года банк «Зенит» подписал соглашение о синдицированном кредите заемщику Intergrain S.A., кредитным агентом которого стал лондонский филиал швейцарского банка. С февраля 2022 года банк «Зенит» находится под санкциями США и Великобритании, из-за чего не может получать выплаты от заемщика по кредиту. Credit Suisse уведомил российский банк, что деньги не выплачиваются из-за включения в санкционные списки. Банк «Зенит» считает, что действия швейцарской финорганизации незаконны и нарушают его права.

Александр Кислов