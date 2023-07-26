Банк «Зенит» попросил признать банкротом Credit Suisse AG

ПАО «Банк "Зенит"» подало в арбитражный суд Москвы прошение признать швейцарский банк Credit Suisse AG банкротом, следует из данных картотеки суда. Заявление о признании должника банкротом было подано 25 июля, на данный момент оно не принято к рассмотрению.

30 мая «Зенит» подал в арбитражный суд заявление, попросив суд наложить арест на средства в размере около $5,2 млн на счетах Credit Suisse в его российской «дочке» АО «Банк Кредит Свисс», а также запретить банку распоряжаться акциями и долями дочек АО «Банк Кредит Свисс» и ООО «Кредит Свисс Секьюритиз». Суд в прошении отказал, после чего «Зенит» подал жалобу в 9-й арбитражный апелляционный суд. 11 июля жалобу приняли, на 23 августа назначено рассмотрение дела.

В октябре 2021 года банк «Зенит» подписал соглашение о синдицированном кредите заемщику Intergrain S.A., кредитным агентом которого стал лондонский филиал швейцарского банка. С февраля 2022 года банк «Зенит» находится под санкциями США и Великобритании, из-за чего не может получать выплаты от заемщика по синдицированному кредиту. Credit Suisse уведомил российский банк, что деньги не выплачиваются из-за включения в санкционные списки.

Полина Мотызлевская