В Петербурге отремонтируют перила Красного моста

В Санкт-Петербурге отреставрируют перильные ограждения Красного моста, соединяющего Казанский и 2-й Адмиралтейский острова. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

В ходе работ будут восстановлены исторические перила и отремонтированы чугунные секции. Ограждение покроют антикоррозийным средством и покрасят. Для проведения работ перила демонтируют и отвезут на реставрационную базу. Гранитные поверхности будут очищены от пыли, трещины и сколы заделают, а навершия обелисков и декоративные элементы торшеров покроют позолотой.

В «Мостотрете» предупредили, что до завершения работ будут вводиться временные ограничения на движение по мосту. Ремонт Красного моста начали в марте 2023 году, завершат его к осени. Первым этапом стали работы под пролетом моста, которые выполнялись с воды.

Красный мост — автодорожный металлический арочный мост через реку Мойку, соединяющий Казанский и 2-й Адмиралтейский острова. Это единственный мост через Мойку, построенный по типовому проекту В. И. Гесте, сохранивший исторический внешний вид.

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