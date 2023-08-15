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Богомаз: при попытке проникновения ДРГ в Брянскую область пострадал один человек

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил информацию о пострадавших в результате попытки проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию региона. По его словам, пострадал работник сельхозпредприятия. Его госпитализировали.

«По уточненной информации, в результате действий украинских националистов пострадал работник сельхозпредприятия. В настоящее время он доставлен в районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь»,— написал господин Богомаз в Telegram.

Сегодня днем, 15 августа, Александр Богомаз сообщил, что силами армии и ФСБ в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа была предотвращена попытка проникновения украинской ДРГ. Он уточнял, что в результате обстрела со стороны ВСУ погибло одно животное сельхозпредприятия. Также, по его словам, были повреждены производственные помещения и автомобили.

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