Эксперты: частные школы в Петербурге не попадают в ценовые ожидания родителей

Эксперты в сфере частного образования в Санкт-Петербурге, авторы проекта «Просто учиться» Марина Рагозина и Наталья Король совместно с частной школой «Индикид» и ее организаторами Натальей Белковой и Анной Горской провели исследование для того, чтобы определить наиболее выгодные для родителей условия выбора частных образовательных учреждений для детей.

Анализ наиболее благоприятного для родителей ценового сегмента был проведен с помощью «Яндекс.Метрики». В итогах исследования были приведены результаты последних трех лет. Согласно анализу, около 85% родителей не готовы платить за частные школы более 35 тысяч рублей в месяц. Предпочтительным ценовым диапазоном является от 20 до 35 тыс. рублей. Этот результат остается стабильным в 2021-2023 годах. Однако 80% частных школ могут предложить респондентам цены от 35 до 50 тыс. рублей.

На данный момент в Петербурге работает почти 260 частных образовательных организаций, цены в которых начинаются менее чем от 20 тысяч и могут превышать 100 тыс. рублей. Школы с ценником выше 100 тыс. рублей представляют собой минимум на рынке частного образования — примерно 7% от общего числа учреждений. Школы с ценником менее 20 тыс. рублей составляют около 44%.

Ранее «Ъ-СПб» писал со ссылкой на экспертов, что с февраля 2022 по август 2023 года некоторые петербургские негосударственные образовательные учреждения лишились от 15% до 30% учеников в связи с эмиграцией родителей.

Полина Кузнецова

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