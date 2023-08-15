Частные школы в Петербурге потеряли до 30% учеников из-за эмиграции родителей

С февраля 2022 по август 2023 года некоторые петербургские негосударственные образовательные учреждения лишились от 15% до 30% учеников в связи с эмиграцией родителей. Такие цифры в ходе пресс-конференции, посвященной скорому старту нового учебного года, 15 августа сообщила директор частной школы «Индикид» Анна Горская.

По ее словам, эмигрировать родителей вместе с детьми вынуждает нестабильная обстановка после начала боевых действий на Украине.

Как, в свою очередь, уточнила автор проекта «Просто учиться» Наталья Король, большая часть учеников, чьи семьи покинули Россию, училась в более дорогих частных школах, где ценовой сегмент составлял от 75 до 100 тысяч рублей в месяц и более.

Также госпожа Король добавила, что следующее подобное сокращение количества учеников может последовать за новой возможной волной мобилизации, если таковая произойдет.

Согласно статистике комитета по образованию Петербурга, на данный момент в городе работает почти 260 частных образовательных организаций, в которых обучается 11 161 ребенок.

Полина Кузнецова

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