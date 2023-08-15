Центр киберспорта в Красногвардейском районе откроют в феврале 2024 года

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в феврале 2024 года откроется Центр киберспорта, сообщил Telegram-канал «Спикер Бельский».

Ранее планировалось, что центр откроют весной 2024 года. По словам господина Бельского, в настоящее время в здании на улице Наставников, 7, ведутся ремонтные работы. В Центре будут оборудованы кабинеты для обучения и тренировок, зал для турниров с видеостеной, зона для болельщиков. По словам спикера Заксобрания, все оборудование, от приставок и до VR-платформ, будет самым современным.

«А главное – без ограничений по возрасту и уровню подготовки. Полезные секции для себя найдет и школьник, и пенсионер. /…/ Киберспорт уже давно вышел за рамки развлечений. Сейчас это один из драйверов развития информационных технологий, очередной шаг к цифровизации. Для Петербурга как для города будущего крайне важно поддерживать развитие ИТ-отрасли, а Центр киберспорта наверняка станет эффективной кузницей кадров»,— отметил господин Бельский.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что центр будет работать на базе ГБОУ ДОД «Центр Физкультура и Здоровье», планы его открытия возник в 2021 году.

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