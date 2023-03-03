В Петербурге откроют Центр киберспорта весной 2024 года

Центр киберспорта построят на проспекте Наставников. Он будет работать на базе ГБОУ ДОД «Центр Физкультура и Здоровье». Об этом сообщили в администрации Красногвардейского района.

Проект разработан в 2021 году. Планируется обустроить спортивный зал для тренировок и проведения соревнований со зрителями, шесть изолированных спортивных залов для командных тренировок и зоны активного отдыха с игровыми приставками и платформами виртуальной реальности.

В настоящий момент в центре ведутся ремонтные работы. Открытие ожидается через год, весной 2024 года. Как отмечают в администрации района, все занятия в заведении будут проводиться бесплатно.

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