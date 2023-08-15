Кубанский депутат Гусев предложил раздать нераспроданные квартиры очередникам

Депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Гусев предложил раздать нераспроданные квартиры в новостройках гражданам, претендующим на получение жилплощади от государства в рамках программ соцподдержки. Об этом господин Гусев написал в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Если за три года квартира не продается и остается в залоге у банка, государство получает право выкупить ее по залоговой стоимости с учетом оптовой скидки с рассрочкой платежа на 3-5 лет. Таким образом, государство получит жилье для очередников примерно в два раза дешевле рыночной цены в уже построенных домах»,— говорится в сообщении.

По итогам семи месяцев текущего года Краснодар занял второе место в РФ по объему нераспроданного жилья в новостройках. Эксперты заявляют, что из общего объема возводимых жилых площадей (4,2 млн кв. м) к настоящему времени не распродано 75%.

Анастасия Донскова

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