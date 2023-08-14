Краснодар вошел в топ-3 мегаполисов с наибольшей долей нераспроданных новостроек

По итогам семи месяцев 2023 года Краснодар оказался вторым после Омска по затоваренности рынка новостроек, пишет «РБК-Недвижимость» со ссылкой на исследование bnMAP.pro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По данным аналитиков, в Краснодаре возводится 4,2 млн кв. м жилья, из них 75% (3,2 млн кв). пока не распродано. На реализацию объектов понадобится не менее 4,5 лет при средних ежемесячных темпах продаж в 59,2 тыс. кв. м. Весной этого года Краснодар возглавлял рейтинг городов по нераспроданному жилью. Тогда доля таких новостроек достигала 85%.

В Омске не нашли своего покупателя почти 77% строящегося жилья (248,3 тыс. кв. м). В общей сложности в Омске строится и проектируется около 323,8 тыс. кв. м жилья.. По подсчетам экспертов, чтобы распродать эти объемы, потребуется в среднем 4,4 года при средних ежемесячных темпах продаж 4,7 тыс. кв. м жилья.

На третьем месте по количеству нераспроданного жилье на первичном рынке находится Самара. В городе построено 951,5 тыс. кв. м, 71% жилья не распродан.. Чтобы реализовать этот объем потребуется около 5,2 года с учетом того, что в среднем в месяц в Самаре продается 10,7 тыс. кв. м.

Четвертое место — у Челябинска (68%),пятое место разделили — Новосибирск и Волгоград (67%).

Самая низкая доля нераспроданного жилья среди городов-миллионников на начало августа зафиксирована в Нижнем Новгороде (53%). Доля нераспроданных новостроек в Москве составляет 58%, в Санкт-Петербурге не распродано 60% от общего объема рынка новостроек.

По остальным городам доля нераспроданных новостроек выглядит так: Красноярск (62%), Пермь (61%), Екатеринбург (65%), Казань (65%), Ростов-на-Дону (65%), Уфа (66%) и Воронеж (66%).

Наталья Решетняк

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