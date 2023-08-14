Главные новости за 14 августа. Кубань, Крым, Адыгея

С 15 по 17 августа на Черноморском побережье Краснодарского края ожидается сильная жара. Температура воздуха достигнет +37 градусов, что может спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Самую древнюю в России и одну из древнейших в мире синагогу обнаружили археологи на Таманском полуострове во время Фанагорийской археологической экспедиции. Найденные древнегреческие надписи на мраморных табличках «Дом молитвы» и «Синагога» говорят о том, что синагога в Фанагории существовала уже в начале I века н. э.

В Сочи следователи задержали организатора джипинга, во время которого пострадали восемь туристов, включая двоих детей. 11 августа в районе аула Солох-Аул Лазаревского района города Сочи УАЗ с туристической группой врезался в скалу. Предварительно, причиной ДТП стало превышение скорости.

Полиция установила личности трех молодых людей, которые ворвались с ножом утром 4 августа в студенческое общежитие на улице Димитрова. Со слов очевидцев, парни, используя нецензурную лексику, вламывались в комнаты к студентам, приставали к девушкам. В ответ на замечания дебоширы угрожали ножом и дальнейшей расправой.

На фоне ослабления рубля и подорожания доллара и евро в России ощутимо вырастут цены на импортные товары, включая бытовую технику. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Кубани Александр Полиди.

В Краснодаре начали проверку по факту травмирования женщины и ребенка при столкновении с электросамокатом. Инцидент произошел 12 августа на пересечении улиц Красной и Карасунской. Сообщается, что мужчина, управляющий электросамокатом, въехал в пешеходов, после чего скрылся. Пострадавших доставили в больницу.

Жителя Усть-Лабинска оштрафовали на 30 тыс. руб. за оскорбительный комментарий под постом о месте и времени захоронения участника СВО.

Производственно-складской комплекс ООО «ССМУ "Краснодар"» реализовали на открытых торгах за 90 млн руб. Базу застройщика приобрел предприниматель из Краснодара Панфилов Андрей Владимирович.

Власти Крыма планируют выступить с инициативой о внесении изменений в законодательство в части ужесточения ответственности за публикацию фото и видео с расположением и работой военных объектов, ПВО и результатов террористических атак.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram