В Сочи задержали организатора джипинга после ДТП с группой туристов

В Сочи следователи задержали организатора джипинга, во время которого пострадали восемь туристов, включая двоих детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, 41-летний предприниматель со своим 38-летним знакомым предоставляли платные услуги джипинга. 11 августа в районе аула Солох-Аул Лазаревского района города Сочи УАЗ с туристической группой врезался в скалу. Предварительно, причиной ДТП стало превышение скорости. Пострадавшие пассажиры и водитель внедорожника с различными травмами были доставлены в больницу. В настоящий момент их жизням ничего не угрожает.

По факту произошедшего следком возбудил уголовное дело об оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Ход расследования взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, назначены экспертизы.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении 41-летнего задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Второму подозреваемому изберут меру пресечения после выписки из больницы.

Наталья Решетняк

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