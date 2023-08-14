Синоптики предупредили о новом пике жары на морских курортах Кубани

С 15 по 17 августа на Черноморском побережье Краснодарского края ожидается сильная жара, которая может спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций (ЧС), предупреждают власти курортных городов региона. По данным Краснодарского ЦГМС, температура воздуха в этот период достигнет +37 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Озаровский Фото: Юрий Озаровский

«Будьте осторожны, не выходите на улицу без головного убора, соблюдайте питьевой режим, воздержитесь от прогулок в активные солнечные часы»,— обращаются власти Анапы к жителям и гостям курорта.

Руководителей предприятий и организаций, работающих на побережье, просят предпринять необходимые меры, чтобы не допустить происшествий и ЧС на рабочих местах.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, 14–15 августа в Новороссийске и Геленджике сохранится высокая пожароопасность пятого класса.

Наталья Решетняк

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