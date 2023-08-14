Экономист Полиди: из-за роста курса доллара цены на импорт вырастут на 25%

На фоне ослабления рубля и подорожания доллара и евро в России ощутимо вырастут цены на импортные товары, включая бытовую технику. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Кубани Александр Полиди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Чураков Фото: Игорь Чураков

«Рост курса доллара – проинфляционный фактор, поэтому цены вырастут в целом по рынку. Рост цен на импорт будет очень ощутимым, процентов на 20-25, а по отдельным группам товаров на рынках с низкой конкуренцией – до 50 процентов (бытовая техника, элитный алкоголь, парфюмерия). Курс сейчас не регулируется, поэтому вероятно как повышение, так и понижение. Но, вероятнее всего, в течение квартала мы увидим определенный откат курса, по моим оценкам, до 90 руб.», — отметил господин Полиди.

14 августа курс доллара на Мосбирже превысил 100 руб., евро – 111 руб., следует из данных торгов. Это рекордный показатель с 23 марта 2022 года.

Наталья Решетняк

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