Археологи обнаружили на Тамани одну из древнейших в мире синагог

Самую древнюю в России и одну из древнейших в мире синагогу обнаружили археологи на Таманском полуострове во время Фанагорийской археологической экспедиции, сообщает пресс-служба фонда «Вольное дело».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фонд «Вольное дело» Фото: фонд «Вольное дело»

«Она была построена на стыке тысячелетий и просуществовала не менее 500 лет»,— отмечено в сообщении.

Синагога представляет собой прямоугольное здание из двух помещений площадью по 60 кв. м. Внутри здания найдены меноры (подсвечники на семь свечей, религиозный атрибут), столы для литургий и фрагменты мраморных стел. Стены синагоги были облицованы плиткой и богато расписаны, крыша выложена черепицей. По оценке археологов, найденные древнегреческие надписи на мраморных табличках «Дом молитвы» и «Синагога» говорят о том, что синагога в Фанагории существовала уже в начале I века н. э.

Уточняется, что синагога относится к эпохе «Второго Храма» (период с 516 года до н. э. по 70 год н. э.), когда синагоги были редкостью и строились иудеями вдали от Иерусалима. Согласно историческим данным, в тот период иудеи составляли значительную часть населения Фанагории.

Фанагорийская синагога просуществовала до середины VI века, когда город был уничтожен варварами.

Наталья Решетняк

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