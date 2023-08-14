Складской комплекс застройщика ССМУ «Краснодар» продали за 90 млн рублей

Производственно-складской комплекс ООО «ССМУ "Краснодар"» реализовали на открытых торгах за 90 млн руб. Сведения о заключении договора купли-продажи опубликованы на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Базу застройщика приобрел предприниматель из Краснодара Панфилов Андрей Владимирович. Основным видом деятельности бизнесмена является покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

Торги были объявлены 17 июня, начальная цена — 99,5 млн руб. В состав лота входят четырехэтажный административно-бытовой корпус с котельной, а также 16 нежилых зданий, находящихся в поселке Южный в Динском районе Краснодарского края.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ССМУ "Краснодар"» зарегистрировано в августе 1998 года в Краснодаре. Основной вид деятельности — подготовка строительной площадки. Бенефициаром является Юрий Клещенко. В 2017 году выручка предприятия составила 453 млн руб., убыток от продажи 37,7 млн руб., чистая прибыль — 447 тыс. руб. Более поздние финансовые данные компании не опубликованы.

Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «ССМУ "Краснодар"» в мае 2018 года. С заявлениями о признании предприятия банкротом обратились в суд сразу несколько индивидуальных предпринимателей и компаний.

Холдинг «СМУ "Краснодар"» был одним из крупнейших участников регионального строительного рынка, участвовал в возведении олимпийских объектов, являлся генподрядчиком проекта реконструкции к ЧМ-2018 сочинского стадиона «Фишт».

В 2019 году руководителя компании Юрия Клещенко обвинили в хищении и мошенничестве более чем на 1 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также незаконном получении кредита в размере еще 600 тыс. руб.

Тат Гаспарян

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