Жителя Усть-Лабинска оштрафовали за оскорбление памяти участника СВО

Жителя Усть-Лабинска оштрафовали на 30 тыс. руб. за оскорбительный комментарий под постом о месте и времени захоронения участника СВО. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В ходе заседания было установлено, что мужчина разместил комментарий оскорбительного содержания 3 августа под публикацией в социальной сети. Свою вину в содеянном злоумышленник признал и раскаялся.

По данному факту был составлен административный материал по 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан).

Анастасия Донскова

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