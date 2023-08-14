Крым хочет ужесточить наказание за обнародование фото и видео о работе ПВО

Крым планирует выступить с инициативой внесения изменений в законодательство по части ужесточения ответственности за публикацию фото и видео с расположением и работой военных объектов, ПВО и результатов террористических атак. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

«Считаю, что те, кто это делают, являются вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов — будь то желание "хайпануть", глупость или злой умысел»,— говорится в сообщении.

По мнению главы РК, публикация подобных материалов способна подорвать безопасность и навредить ВС РФ.

Анастасия Донскова

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