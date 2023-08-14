В Краснодаре установили личности мужчин, проникших в студенческое общежитие

Полиция установила личности трех молодых людей, которые ворвались с ножом утром 4 августа в студенческое общежитие на улице Димитрова, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

«В настоящее время принимаются необходимые меры для их задержания»,— отмечено в сообщении.

По информации из Тelegram-канала студенческого совета Краснодарского края, неизвестные мужчины проникли на территорию второго общежития Кубанского государственного университета с главного входа. Со слов очевидцев, парни, используя нецензурную лексику, вламывались в комнаты к студентам, приставали к девушкам. В ответ на замечания дебоширы угрожали ножом и дальнейшей расправой.

Злоумышленники провели в общежитии около часа, после чего беспрепятственно ушли.

Наталья Решетняк

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