Следком начал проверку из-за наезда самокатчика на няню с ребенком в Краснодаре

В Краснодаре начали проверку по факту травмирования женщины и ребенка при столкновении с электросамокатом. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, инцидент произошел 12 августа на пересечении улиц Красной и Карасунской. Сообщается, что мужчина, управляющий электросамокатом, въехал в пешеходов, после чего скрылся. Пострадавших доставили в больницу.

О происшествии сообщили пользователи соцсетей. Сообщается, что няня с 10-месячным мальчиком на руках переходила дорогу, когда произошел удар. У женщины обнаружили различные ушибы и гематомы на голове, у мальчика — перелом ключицы.

Анастасия Донскова

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