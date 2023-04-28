Малому бизнесу — микрофинансы

В прошлом году микрофинансовые организации увеличили выдачу займов представителям малого и среднего бизнеса (МСБ) на 40%. При этом существенно выросла доля в этом сегменте негосударственных МФО. В условиях ужесточения регулирования компании сектора ищут новые прибыльные рынки. Коммерческие МФО готовы предложить предпринимателям технологичность и скорость выдачи займов. Но при этом остаются трудности с настройкой скоринг-моделей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По итогам 2022 года микрофинансовые организации выдали займов представителям малого и среднего бизнеса на 70 млрд руб., что на 40% больше, чем в 2021 году. Портфель займов МСП увеличился на 18%, до 74 млрд руб., следует из отчета Банка России. При этом представители МСБ показали высокую финансовую дисциплину: доля просрочки свыше 90 дней составила на конец прошлого года 5,6%, что является минимальным показателем с 2020 года.

Значительная доля рынка приходится на государственные МФО, которые для этих целей и создавались. Но растет и доля коммерческих МФО — в 2022 году на них пришлось уже 20% от общего объема выдач, вдвое больше, чем годом ранее, следует из данных ЦБ. Преимущественно в микрофинансовые организации МСБ обращается для получения пополнения оборотных средств, первоначального капитала и покупки основных средств производства. На эти цели приходится более 90% выдач. При этом средняя сумма займа (в зависимости от сектора) в государственных МФО составляет 0,35–2,5 млн руб., в коммерческих — 0,17–2,7 млн руб. Ставки могут доходить до 50% годовых в зависимости от бизнес-модели МФО.

Согласно рейтингу «Эксперт РА» по итогам первого полугодия 2022 года, крупнейшими государственными МФО стали Фонд микрофинансирования Краснодарского края (портфель займов 3 млрд руб.), Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым (1,97 млрд руб.) и Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан (1,82 млрд руб.). Среди коммерческих МФО крупнейшей стала ГК «МигКредит», ее дочерняя финтех-платформа «Папа Финанс» в 2022 году выдала займов на 2,3 млрд руб.

«В МФО клиентов сегмента МСП привлекают скорость оформления займа и сокращенный пакет документов. Если в банке решение о предоставлении принимается в течение 1–5 дней, то заем могут оформить в этот же день, при этом требования к документам более лояльные»,— отмечает председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. «Для банка важно, чтобы клиент был прозрачен с точки зрения денежных потоков и имел обеспечение в виде тех или иных активов. А у МФО риск-аппетит выше, поэтому компании готовы работать с сегментом класса B и ниже»,— говорит гендиректор «Папа Финанс» Елена Будник. А рентабельность в сегменте МСБ выше, чем у других направлений, что привлекает финансовые институты, включая коммерческое МФО с относительно высокими аппетитами к риску, добавляет заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.

Так что в 2023 году коммерческие МФО будут еще более активно развиваться в сегменте финансирования МСБ, уверены участники рынка и эксперты. «Сейчас рынок микрозаймов для малого бизнеса воспринимается МФО не таким высококонкурентным, как кредитование физических лиц. Сегмент МСБ интересен тем, что привлекать клиента пока еще можно проще и дешевле»,— поясняет директор онлайн-банка для малого и среднего бизнеса «Делобанк» Ирина Кузьмина. Кроме того, на фоне ужесточения регулирования рынка в части выдач физлицам (снижение ставки, ограничение максимальной допустимой переплаты по займу и ограничения по ПДН, см. “Ъ” от 30 марта) развитие работы с МСБ в той или иной степени позволит компенсировать выпадающую прибыль в сегменте обслуживания физлиц, уверен директор по маркетингу Moneyman Андрей Грезнев.

Но не все участники микрофинансового рынка считают это панацеей. Продуктом для микробизнеса могут быть installment-займы, они могут покрыть потребность частного владельца бизнеса как физического лица, уверен финансовый директор ГК Eqvanta Яков Ромашкин. «Выход в незнакомый сегмент МСБ, где суммы займов существенно больше, может привести к убыткам. Хотя бы потому, что в этом случае нужно просчитывать платежеспособность заемщика на гораздо более длительном временном промежутке»,— заключает гендиректор Webbankir Андрей Пономарев.

Полина Трифонова