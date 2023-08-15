Сбербанк сбросил рыбу

Краснодарская компания «Восточный актив», которую связывают с экс-главой Минсельхоза Александром Ткачевым, расширяет присутствие в рыбной отрасли. Эта структура выкупила у Сбербанка долги камчатского завода «Сокра», выпускающего рыбное филе, консервы и икру, и теперь может претендовать на активы компании. Бизнес имеет хорошую рентабельность, но вероятны сложности с привлечением компетентного менеджмента, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Брушко, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Брушко, Коммерсантъ

ООО «Восточный актив» договорилось со Сбербанком об уступке прав требований к ООО «Рыбоперерабатывающий завод "Сокра"» на Камчатке, следует из картотеки арбитражных дел. В рамках взыскания банком с компании 1,19 млрд руб. арбитражный суд Камчатского края 9 августа произвел замену истца на «Восточный актив». Заявление о правопреемстве конкурсного кредитора в деле о банкротстве «Сокры» суд рассмотрит 21 августа. В Сбербанке подтвердили “Ъ” продажу долга, отказавшись раскрывать детали.

Краснодарское ООО «Восточный актив» может действовать в интересах Александра Ткачева, экс-главы Минсельхоза и владельца Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева, говорили ранее источники “Ъ”. Компания принадлежит Евгению Свистуле, и в этом году она стала владельцем ООО «Витязь Авто», которое управляет лососевым заводом и участком для вылова нерки на Камчатке. Также господин Свистула владел ООО «Земельный резерв», выкупившим в 2022 году агрохолдинг «РАВ Агро» у чешской PPF Group. С тех пор в профиле агрокомплекса на HeadHunter публиковались вакансии в структуры «РАВ Агро», а на тендерных площадках — закупок для нужд «РАВ Агро». Представитель агрокомплекса не ответил на вопросы “Ъ”.

По собственным данным, «Сокра» может перерабатывать более 100 тонн рыбы в сутки. Ассортимент включает, в частности, филе, консервы, пресервы, икру под брендом «41 регион». Флот насчитывает девять судов. По данным Росрыболовства, имеющиеся у «Сокры» квоты позволяют в 2023 году выловить более 5,7 тыс. тонн минтая, свыше 800 тонн трески, а также камбалы и палтуса.

Гендиректором и владельцем 51% «Сокры» выступает Андрей Обедин. В его отношении возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, связанное с получением части имущества камчатской судоверфи «Конком», писала газета «Ведомости». Как сообщали “Ъ” ранее в «Сокре», в связи с уголовным делом банк приостановил выдачу оборотных кредитов и финансирование строительства трех рыбопромысловых судов, а затем потребовал досрочного возврата выданных средств. В «Сокре» 14 августа оперативно “Ъ” не ответили.

Партнер ProLegals Елена Кравцова говорит, что покупатель прав требований как мажоритарный кредитор сможет определять вопросы относительно судьбы должника, в том числе возможность урегулирования спора мировым соглашением. В таких ситуациях, по ее словам, распространены сделки прекращения процедуры банкротства с передачей корпоративного контроля над должником инвестору. Бенефициары должника нередко соглашаются на передачу акций и долей мажоритарному кредитору с гарантиями прекращения процедуры и отсутствия последствий в виде оспаривания сделок или привлечения к убыткам, субсидиарной ответственности, отмечает юрист.

Инвесторы из других отраслей сегодня активно интересуются рыбопромышленным бизнесом. Этим летом структура владельца агрохолдинга «Агриволга» Сергея Бачина приобрела сахалинскую компанию «Алаид» (см. “Ъ” от 19 июля). А в 2022 году в вылов лососевых на Камчатке начала инвестировать АФК «Система». Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин говорит, что имеющие собственные квоты предприятия в рыбной отрасли остаются привлекательными активами. В добыче минтая, отмечает он, рентабельность может быть на уровне 100%. Но бизнес осложняют природные риски, высокие требования к компетенциям менеджмента и регуляторные изменения, говорит эксперт. В первом квартале 2023 года выручка рыбной отрасли росла на 3,5% год к году, до 219,9 млрд руб., прибыль сократилась на 35,5%, до 31,1 млрд руб., сообщала Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Анатолий Костырев