В Петербурге предпринимательницу отправили в СИЗО по делу о бюджетных хищениях в Севастополе

В Санкт-Петербурге суд отправил в СИЗО генерального директора «СК "Ирбис"» Анну Михайлову по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ей инкриминируют хищение средств из федерального бюджета при реконструкции Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга..

В материалах дела говорится, что в период с конца 2018 года по февраль 2019 года между ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» и компанией-подрядчиком ООО «Меандр» был заключен договор на выполнение работ по госконтракту. Между тем, следствие полагает, что руководительница «СК "Ирбис"» в сговоре с лицами из руководства «Меандра» предоставила в Федеральное казначейство поддельные документы, на основании которых им было перечислено более 52 млн рублей за якобы поставленные инертные материалы, однако, как считают в правоохранительных органах, по факту ничего из этого сделано не было.

Как отметили в пресс-службе судов, фигурантка свою вину отрицает и на заседании по избранию меры пресечения назвала аргументы следствия о заключении ее под стражу голословными. При этом она заявила, что ее фирма занимается, в том числе, строительством социальных объектов, поэтому помещение подозреваемой в изолятор парализует данную деятельность.

Отметим, что в июле Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра культуры Крыма Веру (Арины) Новосельскую к десяти годам колонии за получение взятки в размере более 25 млн руб. от бенефициара упомянутой компании «Меандр» Евгения Ярмоша. Гособвинение и суд посчитали, что экс-чиновница оказывала общее покровительство при реставрации фирмой государственного центра детского театрального искусства в Симферополе. Показания против нее дал сам господин Ярмош — после того, как вместе с гендиректором фирмы Еленой Завадской его задержали оперативники в сентябре 2020 года.

Андрей Кучеров

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