Производители майонеза планируют повысить цены на 12%

Крупные производители майонеза планируют проиндексировать цены на 5–12%, узнал «Ъ». Изменение цен на соус связано с ростом стоимости основных ингредиентов. Однако в Минсельхозе заявили о наличии инструментов для сдерживания продовольственной инфляции.

Согласно письму «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») (есть в распоряжении «Ъ»), направленному ритейлерам, с 21 августа производитель намерен повысить цены на майонез и часть других соусов на 5–10%. Индексация цен на 8–10% также должна затронуть продукцию для ресторанного рынка, включая порционные соусы в упаковке по 10 г.

Два собеседника «Ъ» в крупных торговых сетях подтвердили получение уведомления от «Эссен Продакшн АГ». Один из них также рассказал, что с заявлением о повышении отпускных цен на 10% обратилась ГК «Эфко» (бренд «Слобода»). Группа компаний НМЖК («Ряба», Astoria) заявила об индексации на 12%. Однако, по мнению аналитиков, подорожание майонеза в среднем на 10% не несет рисков, поскольку потребление продукта стабильно.

Подробнее — в материале «Ъ» «Инфляцию заправляют майонезом».

Милена Костерева