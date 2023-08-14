Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минпромторг выступил против указания цен товаров за один килограмм или литр

Минпромторг не поддержал инициативу об указании стоимости продукции за округленную единицу веса или объема — 1 кг или 1 л. Вместе с тем ведомство предложило ввести единый стандарт фасовки, чтобы покупателям было легче сравнивать цены.

Законопроект подготовил вице-спикер Госдумы Борис Чернышев (ЛДПР). По его мнению, производители манипуляцией с тарой вводят людей в заблуждение. Минпромторг направил в государственно-правовое управление президента письмо с негативной оценкой документа, передают «Известия».

Министерство считает, что инициатива возложит на розницу обязанность производить расчеты стоимости 1 кг или 1 л продукции. Выкладка товаров и подготовка ценников подорожают. При автоматизации процесса возникнут новые издержки. Все это скажется на конечной стоимости товара. Кроме того, на некоторую продукцию потребителю не нужна информация о цене за 1 кг или 1 л. Например, на кофе, чай, конфеты и так далее. Законопроектом не делаются никакие исключения.

Роспотребназор также направил письмо в государственно-правовое управление президента. По его мнению, указанный в законопроекте подход нельзя применять ко всем продуктам, так как это может усложнить восприятие стоимости продукции. Ведомство считает, что документ нуждается в проработке.

Об обсуждении единого стандарта фасовки — в материале «Ъ FM» 2019 года «Шринкфляция засмотрелась на российские полки».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...