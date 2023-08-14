Минпромторг выступил против указания цен товаров за один килограмм или литр

Минпромторг не поддержал инициативу об указании стоимости продукции за округленную единицу веса или объема — 1 кг или 1 л. Вместе с тем ведомство предложило ввести единый стандарт фасовки, чтобы покупателям было легче сравнивать цены.

Законопроект подготовил вице-спикер Госдумы Борис Чернышев (ЛДПР). По его мнению, производители манипуляцией с тарой вводят людей в заблуждение. Минпромторг направил в государственно-правовое управление президента письмо с негативной оценкой документа, передают «Известия».

Министерство считает, что инициатива возложит на розницу обязанность производить расчеты стоимости 1 кг или 1 л продукции. Выкладка товаров и подготовка ценников подорожают. При автоматизации процесса возникнут новые издержки. Все это скажется на конечной стоимости товара. Кроме того, на некоторую продукцию потребителю не нужна информация о цене за 1 кг или 1 л. Например, на кофе, чай, конфеты и так далее. Законопроектом не делаются никакие исключения.

Роспотребназор также направил письмо в государственно-правовое управление президента. По его мнению, указанный в законопроекте подход нельзя применять ко всем продуктам, так как это может усложнить восприятие стоимости продукции. Ведомство считает, что документ нуждается в проработке.

Об обсуждении единого стандарта фасовки — в материале «Ъ FM» 2019 года «Шринкфляция засмотрелась на российские полки».

Леонид Уварчев