В поселке Борисовка мужчина получил осколочные ранения из-за взрыва боеприпаса

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Борисовка мужчина получил осколочные ранения головы и спины, а также баротравму. По предварительным данным, он пострадал из-за взрыва боеприпаса. При этом детонация не связана «с прилетом».

«На территории частного домовладения в поселке Борисовка мужчина получил осколочные ранения головы, спины и баротравму…Правоохранительными органами рассматривается версия получения травмы в результате взрыва неустановленного боеприпаса, предположительно не связанного с прилетом»,— написал губернатор в Telegram. Мужчину увезли в городскую больницу №2 Белгорода.

Вячеслав Гладков также уточнил последствия попадания беспилотника в многоэтажку в Белгороде. В пяти квартирах выбиты окна, повреждения получили 16 машин и фасад дома.

Анастасия Ларина