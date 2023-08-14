Избирком не заметил превышения скорости

Мособлсуд отклонил иск кандидата в депутаты областной думы от «Справедливой России — За правду» Ольги Приваловой, которая оспаривала регистрацию самовыдвиженца, члена «Единой России» Михаила Ждана. Поводом для иска стал слишком быстрый сбор подписей избирателей: единоросс заполучил 7 тыс. автографов всего за пять дней. Госпожа Привалова заявила, что это нереально сделать в столь короткие сроки, но суд нарушений в подписях не нашел. Эксперт считает, что добиться такого «стахановского» результата теоретически возможно, но суд в любом случае не может основывать свое решение на математических коллизиях и статистических сомнениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Об отказе в удовлетворении иска Ольги Приваловой, баллотирующейся в Мособлдуму на довыборах по Пушкинскому одномандатному округу №17, “Ъ” сообщила ее адвокат и экс-член Мособлизбиркома Ольга Балабанова. Конкурент госпожи Приваловой по округу Михаил Ждан собрал за пять дней 7242 подписи, что, по мнению истца, физически нереально. «Он собрал подписи с помощью пяти сборщиков. Мы даже рассчитали точную скорость — 100 секунд на подпись при десятичасовом рабочем дне без обеда и отдыха»,— пояснила госпожа Балабанова.

Довыборы по Пушкинскому округу назначены в связи лишением в феврале 2023 года депутатских полномочий единоросса Сергея Бабченко. Вместо него «Единая Россия» (ЕР) выдвинула муниципального депутата из Пушкино Тимура Апарина, который выиграл праймериз. Но в конце июля он снялся с выборов по собственному желанию. Выставить нового кандидата партия не успевала, поэтому документы в избирком принес Михаил Ждан, который тоже является муниципальным депутатом Пушкино от ЕР.

Муниципальный депутат подмосковного Долгопрудного и экс-кандидат в подмосковные губернаторы Борис Надеждин сообщил “Ъ”, что самовыдвиженец на выборах в Мособлдуму должен собрать не менее 6811 подписей. Михаил Ждан собирал подписи с 18 по 22 июля и, согласно первому финансовому отчету, потратил на это всего 10 тыс. руб., рассказал господин Надеждин: «Учитывая расходы на нотариальное удостоверение подписей сборщиков в размере 7500 руб., получается, что сборщикам заплачено 2500 руб., то есть примерно по 35 коп. за подпись».

Ольга Балабанова отметила, что суд «не позволяет знакомиться с подписями никаким образом»: «Он исследует подписи сам и сообщает сторонам, приглянулась ему подпись или нет. Не показывая, просто называет папку, лист и номер подписи». Представители господина Ждана на суде сообщили, что для ускорения процесса они раздавали листы в семьи, а потом сборщики их забирали, продолжила госпожа Балабанова: «В результате суд не нашел нарушений в подписях кандидата Ждана и отказался снимать его кандидатуру с выборов. Мы планируем обжаловать это решение. Независимо от того, как повлияют итоги рассмотрения на кампанию, главная задача обжалования — пресечь подобные процессуальные ограничения в будущем».

Михаил Ждан отказался комментировать “Ъ” решение суда. Депутат Госдумы, член президиума подмосковного политсовета ЕР Сергей Пахомов заявил “Ъ”, что партия поддерживает господина Ждана, который руководит исполкомом ЕР в Пушкино, и не считает помощь ему партийным ресурсом «чем-то экстраординарным». Скорость сбора подписей, по словам депутата, объясняется большим числом сторонников партии в Пушкинском округе: «У "Единой России" больше 3 тыс. активных членов и сторонников на этой территории. Уровень поддержки партии в регионе сегодня 45–46%. Такой большой ресурс способен мобилизоваться в кратчайшие сроки».

По оценке электорального юриста, экс-главы ярославского облизбиркома Олега Захарова, обеспечить такой «стахановский» результат возможно только с «армией профессиональных и мотивированных сборщиков»: «Но залогом этого может быть только четко выстроенная оргструктура, которую обеспечивает либо вышколенный административный ресурс, либо огромные деньги и сборщики-профи». Вопрос с проверкой подписей избирком решает по своему усмотрению и может делать это выборочно, суд же, как правило, экспертную проверку не инициирует, продолжает эксперт. «А поскольку суд не может основывать свое решение на математических коллизиях и сомнениях в "стахановской" статистике темпов сбора подписей, то сам по себе довод о том, что подписи собрали "слишком быстро", в отсутствие доказательств их подделки обречен на провал,— говорит господин Захаров.— Хотя такие казусы показывают, что хорошо бы в законе прописать объективный критерий привлечения эксперта к проверке подписей — например, если этого требуют другие кандидаты».

Елена Рожкова