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Коммерсантъ FM
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В Белгороде после взрыва поврежден фасад многоэтажки

В СМИ и соцсетях появились фотографии поврежденного дома на улице Есенина в Белгороде. Судя по фотографиям, которые опубликовало местное издание «Фонарь», у многоэтажки поврежден фасад, также выбито заднее стекло легкового автомобиля. Также сообщается о громких звуках, предшествовавших разрушению фасада. Официальных сообщений о произошедшем нет.

Ранее сегодня, 13 августа, Министерство обороны России сообщило, что над территорией Белгородской области были сбиты три беспилотника. Еще один беспилотник был сбит над Курской областью.

Сергей Толмачев, Воронеж

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