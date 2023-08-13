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Коммерсантъ FM
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Число погибших в результате пожаров на Гавайях выросло до 93

В результате природных пожаров на Гавайских островах погибли 93 человека, сообщили телеканалу Hawaii News Now власти округа Мауи в штате Гавайи. Губернатор штата Джош Грин заявил в ходе пресс-конференции, что число погибших будет расти, по мере того как спасатели с поисковыми собаками пробираются к сгоревшим строениям.

Начальник полиции округа Джон Пеллетье заявил, что собаки обследовали только 3% пострадавших от пожаров районов. Он попросил родственников тех, кто остался в зоне бедствия, сдать образцы ДНК в ресурсный центр округа.

Пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за последние 100 лет. Они начались 8 августа на островах Мауи и Большом из-за сухой и жаркой погоды и ураганного ветра. Уничтожены несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Стоимость восстановления островов оценивается в $5,52 млрд.

Эрдни Кагалтынов

Фотогалерея

Природные пожары на Гавайях

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Большая часть разрушений пришлась на город Лахайна

Большая часть разрушений пришлась на город Лахайна

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Служба береговой охраны США сообщила, что выловила 12 местных жителей, которые бросились в океан, спасаясь от пожаров

Служба береговой охраны США сообщила, что выловила 12 местных жителей, которые бросились в океан, спасаясь от пожаров

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Пострадавшие от пожара окрестности Лахайны

Пострадавшие от пожара окрестности Лахайны

Фото: Reuters / Mason Jarvi

По информации властей, около 4 тысяч человек пытаются покинуть остров, который является популярным туристическим направлением

По информации властей, около 4 тысяч человек пытаются покинуть остров, который является популярным туристическим направлением

Фото: Reuters / Zeke Kalua/County of Maui

Вид с воздуха на лесной пожар в районе Кихеи на острове Мауи

Вид с воздуха на лесной пожар в районе Кихеи на острове Мауи

Фото: Reuters / Clint Hansen / Maui Real Estate Radio / TMX

В некоторых районах огонь вплотную приближается к жилым домам, власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Наблюдаются проблемы с сотовой связью

В некоторых районах огонь вплотную приближается к жилым домам, власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Наблюдаются проблемы с сотовой связью

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Здание суда Лахайны за пеленой дыма

Здание суда Лахайны за пеленой дыма

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Вид с воздуха на разрушения в Лахайне, вызванные лесными пожарами

Вид с воздуха на разрушения в Лахайне, вызванные лесными пожарами

Фото: Reuters / Richard Olsten/Air Maui Helicopters

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Большая часть разрушений пришлась на город Лахайна

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Служба береговой охраны США сообщила, что выловила 12 местных жителей, которые бросились в океан, спасаясь от пожаров

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Пострадавшие от пожара окрестности Лахайны

Фото: Reuters / Mason Jarvi

По информации властей, около 4 тысяч человек пытаются покинуть остров, который является популярным туристическим направлением

Фото: Reuters / Zeke Kalua/County of Maui

Вид с воздуха на лесной пожар в районе Кихеи на острове Мауи

Фото: Reuters / Clint Hansen / Maui Real Estate Radio / TMX

В некоторых районах огонь вплотную приближается к жилым домам, власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Наблюдаются проблемы с сотовой связью

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Здание суда Лахайны за пеленой дыма

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Вид с воздуха на разрушения в Лахайне, вызванные лесными пожарами

Фото: Reuters / Richard Olsten/Air Maui Helicopters

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