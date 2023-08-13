Число погибших в результате пожаров на Гавайях выросло до 93

В результате природных пожаров на Гавайских островах погибли 93 человека, сообщили телеканалу Hawaii News Now власти округа Мауи в штате Гавайи. Губернатор штата Джош Грин заявил в ходе пресс-конференции, что число погибших будет расти, по мере того как спасатели с поисковыми собаками пробираются к сгоревшим строениям.

Начальник полиции округа Джон Пеллетье заявил, что собаки обследовали только 3% пострадавших от пожаров районов. Он попросил родственников тех, кто остался в зоне бедствия, сдать образцы ДНК в ресурсный центр округа.

Пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за последние 100 лет. Они начались 8 августа на островах Мауи и Большом из-за сухой и жаркой погоды и ураганного ветра. Уничтожены несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Стоимость восстановления островов оценивается в $5,52 млрд.

Эрдни Кагалтынов