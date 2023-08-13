Восстановление Гавайских островов после лесных пожаров оценивается в $5,52 млрд

Стоимость восстановления Гавайских островов после лесных пожаров оценивается в $5,52 млрд. Об этом сообщили власти округа Мауи на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

По данным властей, результате пожаров на острове Мауи и Большой было уничтожено 2170 зданий, 86% из них — жилые.

Пожары на островах Мауи и Большом начались 8 августа из-за сухой и жаркой погоды и ураганного ветра. Уничтожены несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. По последним данным, число погибших достигло рекордных 89 человек. Пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США больше чем за 100 лет.

Олеся Павленко