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Коммерсантъ FM
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Восстановление Гавайских островов после лесных пожаров оценивается в $5,52 млрд

Стоимость восстановления Гавайских островов после лесных пожаров оценивается в $5,52 млрд. Об этом сообщили власти округа Мауи на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

По данным властей, результате пожаров на острове Мауи и Большой было уничтожено 2170 зданий, 86% из них — жилые.

Пожары на островах Мауи и Большом начались 8 августа из-за сухой и жаркой погоды и ураганного ветра. Уничтожены несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. По последним данным, число погибших достигло рекордных 89 человек. Пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США больше чем за 100 лет.

Олеся Павленко

Фотогалерея

Природные пожары на Гавайях

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Большая часть разрушений пришлась на город Лахайна

Большая часть разрушений пришлась на город Лахайна

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Служба береговой охраны США сообщила, что выловила 12 местных жителей, которые бросились в океан, спасаясь от пожаров

Служба береговой охраны США сообщила, что выловила 12 местных жителей, которые бросились в океан, спасаясь от пожаров

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Пострадавшие от пожара окрестности Лахайны

Пострадавшие от пожара окрестности Лахайны

Фото: Reuters / Mason Jarvi

По информации властей, около 4 тысяч человек пытаются покинуть остров, который является популярным туристическим направлением

По информации властей, около 4 тысяч человек пытаются покинуть остров, который является популярным туристическим направлением

Фото: Reuters / Zeke Kalua/County of Maui

Вид с воздуха на лесной пожар в районе Кихеи на острове Мауи

Вид с воздуха на лесной пожар в районе Кихеи на острове Мауи

Фото: Reuters / Clint Hansen / Maui Real Estate Radio / TMX

В некоторых районах огонь вплотную приближается к жилым домам, власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Наблюдаются проблемы с сотовой связью

В некоторых районах огонь вплотную приближается к жилым домам, власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Наблюдаются проблемы с сотовой связью

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Здание суда Лахайны за пеленой дыма

Здание суда Лахайны за пеленой дыма

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Вид с воздуха на разрушения в Лахайне, вызванные лесными пожарами

Вид с воздуха на разрушения в Лахайне, вызванные лесными пожарами

Фото: Reuters / Richard Olsten/Air Maui Helicopters

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Большая часть разрушений пришлась на город Лахайна

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Служба береговой охраны США сообщила, что выловила 12 местных жителей, которые бросились в океан, спасаясь от пожаров

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Пострадавшие от пожара окрестности Лахайны

Фото: Reuters / Mason Jarvi

По информации властей, около 4 тысяч человек пытаются покинуть остров, который является популярным туристическим направлением

Фото: Reuters / Zeke Kalua/County of Maui

Вид с воздуха на лесной пожар в районе Кихеи на острове Мауи

Фото: Reuters / Clint Hansen / Maui Real Estate Radio / TMX

В некоторых районах огонь вплотную приближается к жилым домам, власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Наблюдаются проблемы с сотовой связью

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Здание суда Лахайны за пеленой дыма

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Вид с воздуха на разрушения в Лахайне, вызванные лесными пожарами

Фото: Reuters / Richard Olsten/Air Maui Helicopters

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