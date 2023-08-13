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Коммерсантъ FM
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Intel замедлила свои процессоры по всему миру для борьбы с уязвимостью

Компания Intel в ходе устранения уязвимости замедлила свои процессоры по всему миру, сообщает издание Tom`s Hardware. Снижение производительности не затронуло только чипы Intel последнего поколения, входящие в линейки Raptor Lake, Sapphire Rapids и Alder Lake.

Как уточняет издание, инженеры Intel разработали обновление, которое устраняет уязвимость CVE-2022-40982 под названием Downfall. При этом процессоры бренда, в которых была обнаружена уязвимость, после установки обновления стали медленнее.

Так, Tom`s Hardware выяснило, что производительность процессоров Xeon Platinum 8380 и Xeon Gold 6226R снизилась на 6%, Cascade Lake — на 33%, Core i7-1165G7 — на 11–39%. Издание отмечает, что изначально инженеры Intel ожидали снижения производительности некоторых процессоров на 50%. Ожидается, что со временем Intel выпустит обновление, которое не замедляет производительность.

Уязвимость в чипах Intel обнаружил исследователь из Google Даниэль Могими. Она затрагивает большую часть процессоров Intel, произведенных с 2015 года, кроме чипов последнего поколения. Злоумышленники могут использовать уязвимость для обхода барьеров, которые обеспечивают конфиденциальность данных в системе. Благодаря «дыре» в защите хакеры имеют возможность выкрасть финансовые реквизиты, получить доступ к электронной почте, паролям и ключам шифрования, сообщает Wired.

Эрдни Кагалтынов

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