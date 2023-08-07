Черное море у берегов Краснодарского края прогрелось до тропических значений

На черноморских курортах Краснодарского края морская вода прогрелась до +27 °C, следует из данных регионального Гидрометцентра. Такие показатели характерны для тропических морей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Краснодарского ЦГМС Фото: пресс-служба Краснодарского ЦГМС

Самая теплая вода в Туапсе, Геленджике и Сочи — +27 °C, чуть прохладнее в Анапе и Новороссийске — +26 °C.

Азовское море в Ейске прогрелось до +28 °C.

В Краснодарском крае на протяжении нескольких дней наблюдается аномальная жара. По прогнозу синоптиков в ближайшие дни температура воздуха достигнет эксремального значения — +40 °C.

Наталья Решетняк

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