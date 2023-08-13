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Коммерсантъ FM
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Лесные пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за столетие

Число жертв лесных пожаров на Гавайях достигло рекордных 89 человек, сообщил губернатор Джош Грин. Ранее было известно о 80 погибших. Пожары стали самыми смертоносными в США больше чем за 100 лет: в 2018 году при пожаре в городе Парадайс в Калифорнии погибли 85 человек, в 1918 году в городе Клоке в Миннесоте погибли сотни людей.

Губернатор считает, что число жертв будет расти. «Это, безусловно, будет самое страшное стихийное бедствие, с которым когда-либо сталкивались Гавайи... Мы можем только ждать и поддерживать тех, кто выжил»,— сказал господин Грин (цитата по Associated Press).

На острове Мауи повреждено или разрушено не меньше 2,2 тыс. зданий, 86% из них — это жилые дома. Ущерб по всему острову оценивается примерно в $6 млрд. На острове продолжают действовать минимум два пожара, о погибших в них пока не сообщалось.

Пожары на островах Мауи и Большом начались 8 августа из-за сухой и жаркой погоды и ураганного ветра. Некоторые очаги достигают 400 га. Уничтожены несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Сотни человек эвакуированы.

Леонид Уварчев

Природные пожары на Гавайях

Природные пожары на Гавайях

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