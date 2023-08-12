Вертолет МЧС вылетел на место камнепада в Кабардино-Балкарии, где погиб турист

Вертолет со спасателями МЧС России вылетел в район «Судейские ночевки» на высоте 3500 м в Черекском районе Кабардино-Балкарии, где обвалилась горная порода с горы Дых-Тау. В результате погиб один турист, пятеро пострадали.

«К местонахождению туристов вылетел вертолет со спасателями МЧС России на борту»,— сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

В лагере «Безенги» ночевали две группы туристов из Санкт-Петербурга, когда ночью, в районе 2:00 ,произошел камнепад. Сразу после этого на место происшествия выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

Анастасия Ларина