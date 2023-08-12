Туристы попали под камнепад в Кабардино-Балкарии, один погиб, пятеро пострадали

Горная порода обвалилась с горы Дых-Тау в Черекском районе Кабардино-Балкарии в том месте, где ночевали две группы альпинистов и туристов из Санкт-Петербурга. По предварительным данным, один человек погиб, пятеро пострадали, сообщил директор альпинистского лагеря «Безенги» Алий Анаев ТАСС.

Камнепад произошел около 2:00 в районе «Судейские ночевки» на высоте 3500 м, уточнило региональное управление МЧС. По данным ведомства, под него попала группа из пяти туристов альпинистского лагеря «Безенги». На место происшествия выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС. Решается вопрос о применении авиации.

Леонид Уварчев