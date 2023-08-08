В Петербурге зафиксировано три смерти и 40 госпитализаций с COVID-19 за неделю

За неделю в Санкт-Петербурге зарегистрировано трое погибших от последствий коронавируса и 37 госпитализаций с этим заболеванием, следует из отчета федерального оперативного штаба. Всего в городе было выявлено 248 новых случаев заражения коронавируса.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По данным городского правительства, на 8 августа из 749 койкомест, предназначенных для пациентов с COVID-19, заняты 678. В реанимационных отделениях находится 54 пациента, 17 из них подключены к ИВЛ.
Всего по России с 31 июля по 6 августа госпитализированы 922 человека, выявлено 2 932 новых случая и подтверждено 43 летальных исхода.
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