Росздравнадзор напомнил об изменениях норм продажи лекарств с 1 сентября

С 1 сентября аптеки при продаже некоторых рецептурных препаратов должны будут предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта. Эта норма касается не всех лекарственных препаратов, пояснили в пресс-службе Росздравнадзора. Она распространяется на случаи вывода из оборота лекарств, подлежащих учету, льготных препаратов, отпускаемых с полной или частичной компенсацией цены государством, а также лекарств, отпускаемых дистанционно.

«Согласно уточненной норме, при отпуске лекарственных препаратов по рецепту аптеке требуется предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта на лекарственный препарат (дата, номер и серия)»,— сообщили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»). К этому обязывает постановление правительства от 24 марта, которое предписывает аптекам заносить данные о рецептах в систему мониторинга.

Согласно документу, с 1 сентября отпуск рецептурных препаратов, которых сейчас на рынке 70%, будет производиться по новой форме — на бланке с номером и печатью. Правила продажи лекарств в аптеках изменились с марта 2022 года.

С того времени врачи, выдавая рецепты пациентам, должны указывать срок действия документа и степень его срочности, в аптеках же не будут отпускать лекарства по рецептам с истекшим сроком годности. Приказ Минздрава будет действовать до 1 марта 2028 года.

По итогам 2022 года число реализуемых в аптеках препаратов сократилось на 1,9 тыс. позиций, до 21,6 тыс. единиц, следует из отчета DSM Group. При этом продажи препаратов в аптеках выросли на 15%, до 1,67 трлн руб. год к году.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Аптеки теряют лекарства».

Мария Федотова