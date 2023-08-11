Зарубежные СМИ: Как Запад отреагировал на старт лунной миссии РФ?

С космодрома Восточный запустили аппарат «Луна-25» — это первая российская лунная миссия за 50 лет. Ракета со станцией успешно стартовала в 02:10 по московскому времени. Достичь поверхности спутника Земли аппарат должен в 20-х числах августа. «Луна-25» совершит посадку в районе южного полюса. Там аппарат в течение года должен будет исследовать грунт на наличие льда. За российской миссией внимательно следят зарубежные СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В то время как SpaceX Илона Маска и другие компании строят разветвленные сети спутников на околоземной орбите, доля России на рынке запусков сокращается. В этом году она составила лишь 8% против 40% десять лет назад, приводит Bloomberg данные PwC. Конфликт на Украине только ускорил упадок, говорит собеседник агентства.

И хотя миссию готовили задолго до начала военных действий, ее старт пришелся как раз на тот момент, когда Владимир Путин пытается найти новый курс для страны, отмечает The New York Times. С западными санкциями, лишившими Россию иностранного капитала и технологий, запуск «Луны-25» становится важным испытанием. «Способна ли Российская Федерация проложить новый путь?» — таким вопросом задается издание. И за испытанием этим будут пристально наблюдать во всем мире.

Успех «Луны-25» еще не гарантирован. За последние годы немало миссий потерпели неудачу, напоминает Bloomberg. В апреле о поверхность Луны разбился модуль японской компании ispace, в 2019-м тем же закончились индийские и израильские кампании.

В NASA не обеспокоены запуском российской станции, пишет Politico. США готовятся высадить астронавтов на Луну в этом десятилетии. Миссия «Артемида» станет главным космическим проектом века, отмечает собеседник издания.

Какими бы ни были перспективы «Луны-25», эта миссия — признак того, как сильно пала российская космическая программа со времен своего расцвета в 1950-60-х, пишет NYT. Даже название аппарата напоминает о космическом расцвете Советского Союза. Предыдущий лунный зонд Москвы, «Луна-24», был запущен в 1976-м.

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