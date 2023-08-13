Пережил блокировку и обогнал «ВКонтакте»

14 августа 2013 года предприниматель Павел Дуров представил мессенджер Telegram. Основатель WhatsApp (принадлежит признанной в РФ экстремистской и запрещенной Meta) Ян Коум сразу обвинил его в плагиате: якобы Дуров копирует чужие идеи и ничего оригинального не предлагает. Прошедшее десятилетие показало, что он ошибался. Каким стал Telegram за это время — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

К юбилею Telegram подошел с месячной аудиторией 800 млн активных пользователей, каждый десятый из которых — россиянин (81,2 млн). По данным Mediascope, среднесуточный охват мессенджера в России в июле 2023 года превысил 54,3 млн человек, что впервые помогло ему обойти «ВКонтакте» (52,6 млн).

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При этом темпы роста «телеги» значительно опережают показатели конкурента. Еще год назад мессенджером пользовались в среднем только 41,5 млн человек, а соцсетью — 50,6 млн. Наиболее резкий рост в российском сегменте у Telegram произошел после начала спецоперации: со средних 27,5 млн в феврале 2022-го до 40,6 млн уже в марте.

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Рубеж 100 млн активных пользователей Telegram преодолел за два с половиной года с момента запуска. К значительным рывкам аудитории нередко приводили проблемы с безопасностью на конкурирующих площадках, поскольку Павел Дуров всегда делал на ней акцент. Например, в 2013 году из-за боязни слежки в популярном KakaoTalk всего за неделю в Telegram, как заявлял его основатель, зарегистрировались 1 млн жителей Южной Кореи.

Также активно аудитория росла на фоне запретов. В 2014 году после блокировки Viber в Иране в Telegram «перетекли» 20 млн его пользователей. Отключение WhatsApp всего на два дня в Бразилии в 2015-м привело к тому, что уже в первые часы в «телеге» зарегистрировалось 1,5 млн человек. Похожий эффект наблюдался в России после блокировки Instagram (принадлежит признанной в РФ экстремистской и запрещенной Meta) в марте 2022 года, когда блогеры массово «переезжали» на платформу Павла Дурова.

И даже запрет отдельных аккаунтов иногда приводил к ажиотажному спросу на Telegram. Так было в 2021 году после бана президента США Дональда Трампа в Twitter: за трое суток аудитория мессенджера выросла на 25 млн человек, а в Штатах он вышел на второе место по загрузкам.

При этом Telegram и сам подвергался гонениям. В России его блокировали с апреля 2018 года по июнь 2020-го из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования.

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Несмотря на запреты, мессенджер занял шестое место в списке самых скачиваемых мобильных приложений в мире по итогам 2022 года (310 млн), уступая только TikTok (672 млн), Instagram (547 млн), WhatsApp (424 млн), CapCut (357 млн) и Snapchat (330 млн). Сразу треть загрузок Telegram приходится на Индию.

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Безусловным лидером по информационной составляющей является Россия, на которую приходится большая часть каналов и чатов. Их суммарная аудитория превышает 3,1 млрд человек. Каналы в Telegram читают 71% всех российских пользователей, тратя на это в среднем по 12 минут в день — около трети от общего времени, проведенного в мессенджере (29%).

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Почти половина русскоязычных пользователей регулярно читает в Telegram от 6 до 15 каналов. Согласно опросу сервиса аналитики Telegram-каналов TGStat, 85% узнают оттуда новости, а каждый второй подписан на политический канал. Кроме того, каждый третий читает как минимум один из каналов, посвященных спецоперации на Украине.

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Что касается использования мессенджера по прямому назначению, то по итогам 2022 года его пользователи отправляли 167 млрд сообщений ежедневно. В 2014-м эта цифра составляла всего 1 млрд.

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Telegram — мессенджер молодежи. В мае 2023 года он впервые стал лидером по популярности среди россиян в возрасте от 12 до 24 лет (во всех остальных возрастных группах первенство сохраняет WhatsApp). Ежедневно приложением Павла Дурова пользуется 69% живущих в стране молодых людей.

Telegram пользуется чуть большей популярностью у мужчин, чем у женщин. Каждый пятый пользователь работает в сфере IT и интернета, почти каждый десятый — в маркетинге и PR.

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Несмотря на успехи, за десять лет развития Telegram так и не вышел на уровень безубыточности. В 2018 году Павел Дуров попытался решить эту проблему при помощи интеграции в мессенджер блокчейн-экосистемы TON и майнингу собственной криптовалюты Gram. На их создание ему удалось привлечь $1,7 млрд. Однако проект попал под санкции Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

В 2021-м Telegram запустил собственную рекламную платформу. В середине 2022 года появилась премиум-подписка, которая расширяет возможности мессенджера.

Основатель Telegram заявлял, что даже 3% пользователей с премиум-доступом будет достаточно, чтобы покрыть все расходы компании. По оценке Forbes в 2022 году, они достигали $45 млн в месяц.

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В середине июля 2023 года Telegram разместил облигации на $270 млн. По словам Павла Дурова, это позволит финансировать дальнейший рост Telegram до тех пор, пока он не достигнет безубыточности. Примерно четверть бумаг купил сам основатель компании. Впервые Telegram выпустил пятилетние облигации в марте 2021 года на сумму более $1 млрд.

В мае 2015 года Google рассматривала возможность покупки мессенджера, оценивая его стоимость более чем в $1 млрд. В январе 2021 года она выросла, по мнению заинтересованного консорциума инвесторов, уже до $30 млрд. А по оценке «ВТБ Капитал», проведенной в том же году, потенциальная стоимость компании могла и вовсе достигать $124 млрд.

За десять лет упоминаемость Telegram в СМИ выросла почти в 5 тыс. раз: с 1,1 тыс. сообщений в 2013 году до 5,1 млн в 2022-м.

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Доверие пользователей к Telegram как источнику информации неуклонно растет. По данным опроса ФОМ, доля россиян, которые предпочитают получать ее в интернете через мессенджер, с января 2019 года по январь 2023-го выросла с 3% до 20% — это лучший результат на данный момент. Показатель «ВКонтакте» за этот же период вырос с 14% до 17%, а Facebook (принадлежит признанной в РФ экстремистской и запрещенной Meta) упал с 4% до 1%.

Анастасия Винницкая