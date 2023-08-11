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Коммерсантъ FM
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Небо над столичным аэропортом Внуково закрыли из-за беспилотника

Воздушное пространство над столичным аэропортом Внуково было закрыто. Прилеты и вылеты отложены, часть рейсов перенаправили в другие аэропорты. Об этом сообщили в пресс-службе «Внуково». По данным «РИА Новости», небо закрыли из-за беспилотника, который летит в сторону Москвы.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 9:40 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла»,— сообщили в пресс-службе.

Ограничения на прилеты и вылеты рейсов во Внуково вводили вчера, 10 августа. Тогда два беспилотника были сбиты системами ПВО над Калужской областью и Одинцовским районом Подмосковья.

Анастасия Ларина

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