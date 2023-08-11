Липецкие единороссы решили исключить из партии главу Лев-Толстовского района

На расширенном совещании президиума политсовета липецкого отделения «Единой России» было принято решение об исключении главы Лев-Толстовского района и секретаря местного отделения Эдуарда Брагина из партии.

В реготделении сообщили, что причиной тому стали слабая управленческая работа, неумение слышать и выполнять наказы населения и множество проблем в районе. Например, три местных сельских центра культуры и дорога возводятся с нарушении сроков. В реготделении говорят, что таких примеров много: «Эдуард Анатольевич совсем не проявил себя в развитии района, а лишь наоборот принципиально направлен на то, чтобы привести его к упадку. Сколько было уже предупреждений и замечаний с тем, что нужно исправить. И столько же раз все это было проигнорировано. Эти действия отражаются на уровне жизни граждан, а это значит, что при качественном подходе к своей работе нужно исключить любые недоделки и сорванные сроки, и держать под контролем все то, что происходит на территории».

В реготделении отметили, что в отношении Эдуарда Брагина уже применялись меры партийного взыскания, но не уточнили, какие. Его полномочия на посту секретаря районного отделения приостановлены.

Сам господин Брагин сказал Gorod48, что отвергает все обвинения в свой адрес. «Я поддерживаю партию "Единая Россия" и президента»,— заявил чиновник. Он уточнил, что не планирует уходить с должности главы Лев-Толстовского района.

Сергей Толмачев