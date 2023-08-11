Главные новости к утру 11 августа

С космодрома Восточный запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с первой за почти 50 лет российской лунной станцией «Луна-25». Ее посадка на Луну ожидается 21 августа.

Страны ЭКОВАС договорились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее», конкретные сроки неизвестны. Захватившие власть в стране военные грозили, что убьют президента в случае интервенции.

Как узнал «Ъ», Google начала блокировать корпоративные сервисы Google Workspace (корпоративная почта, документы, диск и т. д.) ряду российских компаний, попавших под санкции США. Те, у кого нет резервного копирования на альтернативные рабочие пространства, могут лишиться информации.

США и Иран договорились об обмене заключенными в формате «пять на пять». Тегеран получит $6 млрд, но отменять введенные против него санкции Вашингтон не намерен.

Как стало известно «Ъ», суд в Москве рассмотрит первое уголовное дело о нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию РФ (ч. 2 ст. 340 УК РФ). Два старших офицера российской армии обвиняются в том, что не смогли предотвратить обстрел ВСУ своей части, в том числе склада боеприпасов в Белгородской области.

Мессенджер Telegram впервые попал в топ-3 сервисов с наибольшим объемом трафика в России, заявил «Ведомостям» представитель «Билайна». Аналогичные данные привели в «Мегафоне» и МТС.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) попросила ЦБ не ужесточать критерии для признания розничных инвесторов квалифицированными, пока фондовый рынок не восстановится. В НАУФОР убеждены, что нововведения «являются несвоевременными и с высокой вероятностью навредят восстановлению финансового рынка».

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии Masters в Торонто. Призовой фонд турнира составляет $6,6 млн.

Число погибших из-за пожаров на Гавайях достигло 53 человек. Огнем уничтожено более 1000 строений.

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