Telegram впервые вошел в топ-3 сервисов по объему трафика в России

Мессенджер Telegram впервые попал в топ-3 сервисов с наибольшим объемом трафика в России, заявил «Ведомостям» представитель «Билайна». Аналогичные данные привели представители «МегаФона» и МТС.

По данным «Билайна», мессенджер уступил лидерство по объему трафика YouTube и VK. Как уточнил представитель оператора, трафик Telegram в сети рос с начала года «с ярко выраженными событийными всплесками», и рост трафика был зафиксирован, в частности, после запуска сторис в июле. По оценке «Билайна», в прошлом месяце трафик Telegram вырос в 1,4 раза, YouTube — упал на 16%, VK — вырос на 10%.

Тройка лидеров по версии «МегаФона» за июль также включает YouTube (19,3% объема потребляемого трафика), «ВКонтакте» (11,1%) и Telegram (8%). «Если в июле по сравнению с июнем увеличение потребления трафика абонентами составило 2%, то с начала года показатель достигает уже 37%»,— рассказал представитель компании

В МТС сказали, что в июле не наблюдали «аномального роста трафика в Telegram», но мессенджер «вместе с VK и YouTube входит в топ-3 популярных сервисов у абонентов». Представитель Tele2 сказал, что пользователи Telegram наращивают объемы потребления трафика, но мессенджер пока не вышел на третье место, которое сейчас занимает TikTok.

В марте 2023 года ежедневная аудитория Telegram в России впервые обогнала аудиторию YouTube. В июле показатель среднесуточного охвата пользователей мессенджера в стране обогнал аналогичный показатель «ВКонтакте», сообщили накануне в Mediascope. По данным компании, за предыдущий месяц средняя дневная аудитория Telegram выросла с 51,9 млн до 54,3 млн человек, «ВКонтакте» — с 52,1 млн до 52,6 млн человек.

Лаура Кеффер