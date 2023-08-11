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Коммерсантъ FM
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СМИ: брокеры попросили ЦБ отсрочить ужесточение требований к квалифицированным инвесторам

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) попросила Центробанк (ЦБ) не ужесточать критерии для признания розничных инвесторов квалифицированными, пока фондовый рынок не восстановится. Соответствующее письмо НАУФОР направила ЦБ 9 августа, сообщают Forbes и Frank Media. В ЦБ подтвердили его получение.

По мнению авторов письма, в настоящее время на фондовом рынке нет причин для изменения подходов к получению статуса квалифицированного инвестора. В НАУФОР убеждены, что нововведения «являются несвоевременными и с высокой вероятностью навредят восстановлению финансового рынка». В какие сроки было бы лучше их ввести, в ассоциации не уточнили.

В ЦБ необходимость ужесточения требований объясняли тем, что из-за санкций более чем у 5 млн инвесторов заблокированы иностранные активы. Также регулятор обращал внимание на рост задолженности клиентов перед брокерами до 2,5 млрд руб. В НАУФОР убеждены, что блокировка бумаг не имеет отношения к категории инвесторов, а задолженность перед брокерами, по данным ассоциации, составляет менее 0,1% от суммы на счетах.

В июле стало известно о планах ЦБ ограничить риски начинающих инвесторов в части маржинальной торговли. Регулятор вводит категорию клиентов с начальным уровнем риска, для которых максимальный размер плеча (соотношение собственных и занятых у брокера средств) будет снижен. Рынок оценил нововведения негативно, поскольку они существенно урезают возможности квалифицированных инвесторов.

Подробности — в материале «Ъ» «КНУР и пряник для инвестора».

Лаура Кеффер

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