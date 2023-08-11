Главный анонсы 11 августа

На космодроме Восточный состоится запуск первой за почти 50 лет российской лунной станции «Луна-25».

В Париже будет представлен ежемесячный доклад Международного энергетического агентства о состоянии мирового рынка нефти.

В Москве пройдут торги Федерального агентства по управлению государственным имуществом, на которые выставлена квартира площадью 85,1 кв. м. на Ленинском пр-те, принадлежавшая бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову. Начальная стоимость составляет 38,743 млн руб.

Депутаты парламента Гагаузии примут решение об утверждении нового состава правительства автономии.

С 11 августа заповедник «Киево-Печерская лавра» прекращает доступ на территорию монастыря.

Во Флориде запланирован старт ракеты-носителя Falcon 9 с партией мини-спутников для пополнения орбитальной группировки сети интернет-покрытия системы Starlink.

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении Андрея Гаррюса, Юрия Иванова и Станислава Суровцева, задержанных в Донецкой Народной Республике в 2019 году и обвиняемых в совершении серии терактов. По данным следствия, они были завербованы Службой безопасности Украины.

В Габоне стартует президентская избирательная кампания.