Cуд постановил взыскать 1,5 млрд рублей с Олега Сорокина и его бывших партнеров

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода постановил взыскать 1,5 млрд руб. незаконной прибыли с бывшего главы города Олега Сорокина, его бывшей жены Элады Нагорной и бизнес-партнеров Олега Головко, братьев Акатовых и юрлиц ООО СЗ «Старт-Строй», СЗ «Инградстрой» и УК «Столица Нижний». Заявление об обращении денег в доход государства подал заместитель Генпрокурора РФ Игорь Ткачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», сумма иска сложена из пятилетней прибыли застройщика «Инградстрой», который возводит крупнейший в городе ЖК «Новая Кузнечиха». В прокуратуре посчитали, что земельные участки в микрорайоне Кузнечиха в 2012-2014 годах были получены при содействии Олега Сорокина, занимавшего пост главы МСУ.

Олег Сорокин и другие ответчики настаивали, что эти обвинения голословны, а суды и следователи ранее не нашли нарушений при проведении земельного аукциона.

Решение суда суда может быть обжаловано в установленные законом сроки.

Иван Сергеев