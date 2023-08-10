Концерт Little Big в Ереване отменен организаторами из-за угроз безопасности

Концерт российской группы Little Big в Ереване, запланированный на 12 августа, отменен из-за угроз безопасности. Коллектив пообещал вернуть деньги за билеты.

«Организаторы не могут дать гарантий, что мероприятие пройдет без происшествий, поэтому было принято общее решение об отмене концерта»,— сказано в сообщении Little Big во «Вконтакте». Других подробностей не приводится.

Деньги за билеты автоматически вернутся на карту, с которой был проведен платеж, в течение 14 дней. «Мы очень сожалеем о возникшей ситуации и приносим свои извинения всем, кто хотел попасть на наш концерт»,— сказано в сообщении.

Известный в Армении адвокат Ара Зограбян ранее сообщал, что более 1 тыс. граждан Армении обратились в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в отношении фронтмена Little Big Ильи Прусикина (признан в РФ иностранным агентом).

По словам адвоката, граждане призывали также запретить концерт группы 12 августа в Ереване. Поводом стало видео господина Прусикина, записанное в прошлое Рождество. На нем он переоделся в священника и использовал христианский крест в качестве скейтборда.

В 2022 году Little Big выступила против российской спецоперации на Украине и выпустила антивоенный клип на песню Generation Cancellation. После группа переехала в Лос-Анджелес. Летом 2022-го Little Big полностью отменила тур по России из 26 концертов. В январе 2023 года Минюст РФ признал Илью Прусикина иностранным агентом.

Олеся Павленко