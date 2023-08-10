Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Эксмо» купило 51% Popcorn Books

Издательство «Эксмо» получило контроль над Popcorn Books, которое ориентируется на выпуске книг для молодежи. Сумма покупки 51% в ООО «Попкорн Букс» не раскрывается.

«Эксмо» — один из крупнейших российских издателей, часть холдинга «Эксмо-АСТ». В первой половине 2023 года занимало второе место в рейтинге по общему тиражу непериодических изданий (20 млн экземпляров).

Издательство Popcorn Books было открыто в 2018 году. Ориентировано на жанр young-adult. В 2021 году выпустило роман Елены Малисовой и Катерины Сильвановой «Лето в пионерском галстуке», ставший самым продаваемым в денежном выражении произведением в художественной литературе в первой половине 2022 года. Роман был снят с продажи после принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.

При согласовании стоимости учитывалось «потенциальное падение выручки» в первом полугодии, сообщила пресс-служба «Эксмо» РБК. Объем инвестиций будет определен до конца года. Опрошенные РБК эксперты оценили сумму сделки в 15–60 млн руб. Исполнительный директор Popcorn Books Дмитрий Протопопов подтвердил факт сделки.

На уровне руководства издательства и холдинга было заключено соглашение о невмешательстве в редакционную политику. Директор редакции художественной литературы издательства «Эксмо» Александра Шипетина заявила, что покупка связана с «поиском новых отечественных имен в литературе и развитием направления комиксов, в том числе азиатских», также портфель планируют расширить романами африканских и южноамериканских авторов.

«Эксмо» объяснило покупку «стратегическими интересами группы по расширению молодежной читательской аудитории и их покупательской активности». Компания обязалась взять на себя выстраивание дистрибуции ассортимента и стать «источником инвестиций для формирования нового авторского портфеля, соответствующего общественному запросу и интересам целевой аудитории». Господин Протопопов считает, что возможности «Эксмо» дадут издательству доступ к «новым инструментам по покупкам прав, дистрибуции и производству».

Popcorn Books с лета 2022 года на 100% принадлежало основателю книжной сети «Буквоед» Денису Котову. Ранее 65,5% компании было у ирландской Bookmate Limited, 24,5% — у гендиректора издательства Individuum Алексея Докучаева, 10% — у экс-гендиректора Bookmate в России Андрея Баева (господин Докучаев, господин Баев и сервис Bookmate внесены в реестр иноагентов).

О проблемах с распространением ЛГБТ-литературы в РФ — в материале «Ъ» «Книги распространяются нетрадиционным путем».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...