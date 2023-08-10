«Эксмо» купило 51% Popcorn Books

Издательство «Эксмо» получило контроль над Popcorn Books, которое ориентируется на выпуске книг для молодежи. Сумма покупки 51% в ООО «Попкорн Букс» не раскрывается.

«Эксмо» — один из крупнейших российских издателей, часть холдинга «Эксмо-АСТ». В первой половине 2023 года занимало второе место в рейтинге по общему тиражу непериодических изданий (20 млн экземпляров).

Издательство Popcorn Books было открыто в 2018 году. Ориентировано на жанр young-adult. В 2021 году выпустило роман Елены Малисовой и Катерины Сильвановой «Лето в пионерском галстуке», ставший самым продаваемым в денежном выражении произведением в художественной литературе в первой половине 2022 года. Роман был снят с продажи после принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.

При согласовании стоимости учитывалось «потенциальное падение выручки» в первом полугодии, сообщила пресс-служба «Эксмо» РБК. Объем инвестиций будет определен до конца года. Опрошенные РБК эксперты оценили сумму сделки в 15–60 млн руб. Исполнительный директор Popcorn Books Дмитрий Протопопов подтвердил факт сделки.

На уровне руководства издательства и холдинга было заключено соглашение о невмешательстве в редакционную политику. Директор редакции художественной литературы издательства «Эксмо» Александра Шипетина заявила, что покупка связана с «поиском новых отечественных имен в литературе и развитием направления комиксов, в том числе азиатских», также портфель планируют расширить романами африканских и южноамериканских авторов.

«Эксмо» объяснило покупку «стратегическими интересами группы по расширению молодежной читательской аудитории и их покупательской активности». Компания обязалась взять на себя выстраивание дистрибуции ассортимента и стать «источником инвестиций для формирования нового авторского портфеля, соответствующего общественному запросу и интересам целевой аудитории». Господин Протопопов считает, что возможности «Эксмо» дадут издательству доступ к «новым инструментам по покупкам прав, дистрибуции и производству».

Popcorn Books с лета 2022 года на 100% принадлежало основателю книжной сети «Буквоед» Денису Котову. Ранее 65,5% компании было у ирландской Bookmate Limited, 24,5% — у гендиректора издательства Individuum Алексея Докучаева, 10% — у экс-гендиректора Bookmate в России Андрея Баева (господин Докучаев, господин Баев и сервис Bookmate внесены в реестр иноагентов).

О проблемах с распространением ЛГБТ-литературы в РФ — в материале «Ъ» «Книги распространяются нетрадиционным путем».

Леонид Уварчев