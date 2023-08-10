Ученые установили точную причину гибели рыбы в реке под Переславлем

Причиной гибели рыбы в реке Вексе в Ярославской области стал заход отмерших масс водоросли глеотрихии щетинистой из озера Плещеево, сообщили в национальном парке «Плещеево озеро». К такому выводу пришли руководители Института биологии внутренних вод РАН им. И.Д. Папанина совместно со специалистами нацпарка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэрация воды в Вексе после замора рыбы

Фото: Национальный парк «Плещеево озеро» Аэрация воды в Вексе после замора рыбы

Фото: Национальный парк «Плещеево озеро»

«Это не подлежит сомнению, поскольку в процессе разложения глеотрихии остаются характерные следы в виде "пены", слизи и т.д. В сложившейся ситуации единственно верным решением было открытие шлюзов на гидротехнических сооружениях в поселке Купанское»,— сообщили в национальном парке.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в начале августа на Вексе, которая протекает по территории национального парка, погибла рыба. Местные жители высказывали предположение, что причиной мог быть сброс сточных вод в озеро, но ученые эту версию отвергли.

Совещания по ситуации состоялись 8 и 9 августа в Переславле и Ярославле. Специалисты рекомендовали срочно прекратить поступление любых сточных вод (в том числе ливневых и дренажных) в акваторию озера Плещеево и его притоков. Отсутствие биогенных веществ не позволит глеотрихии бурно разрастаться.

«Необходимы: новое строительство, капитальный ремонт и реконструкция всей системы водоотведения города Переславль-Залесский, а также и населенных пунктов, расположенных в бассейне реки Трубеж. Провести капремонт ГТС в с. Купанское на реке Векса для правильного его функционирования и регулирования уровня воды в озере Плещеево. Кроме того, в среднесрочной перспективе желательно увеличить скорость водообмена в озере Плещеево»,— сообщили в нацпарке.

Один из возможных пути решений увеличения скорости водообмена — возвращение стока Берендеева болота в реку Трубеж. В советское время часть стока была направлена в бассейн реки Нерли Клязьминской.

На совещании в областном правительстве заместитель председателя правительства Денис Хохряков сообщил, что власти региона выделят средства на разработку проектно-сметной документации всей системы водоотведения Переславля для вхождения в федеральные программы.

Антон Голицын